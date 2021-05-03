В "желтой" карантинной зоне оказались практически все регионы Украины

Практически все регионы Украины оказались в "желтой" карантинной зоне, кроме Николаевской и Черкасской областей, которые попали в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные в среду, 12 мая.

Согласно таблице Минздрава, на сегодняшний день Киев и почти все области страны находятся в "желтой" зона карантинных ограничений.

Только в Николаевской и Черкасской областях определили "оранжевый" уровень угрозы, так как в течение последний трех дней там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавируса.