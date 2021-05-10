Заболевание головного мозга обнаружили у казанского стрелка

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, имеет заболевание головного мозга.

С начала года близкие замечали в его поведении агрессию и вспыльчивость, сейчас своим неадекватным поведением он мешает проведению следственных действий.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно данным следствия, Галявиев не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога. Но парень неоднократно обращался к медикам с сильными головными болями, ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга.

"С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - говорится в сообщении.

Для определения психического здоровья задержанного в рамках уголовного дела проведут психолого-психиатрическую экспертизу.