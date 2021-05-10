"Прощайте, дети!" Стали известны последние слова перед смертью учительницы, заслонившей собой ребенка в Казани

Перед тем, как казанский террорист Ильназ Галявиев застрелил 26-летнюю преподавательницу английского языка Эльвиру Игнатьеву, заслонившую собой ученика, она успела попрощаться с детьми.

Об этом сообщает издание Life со ссылкой на заявления людей, собравшихся на похоронах учительницы.

"Она там сказала: "Прощайте, дети". Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом он остальных детей расстреливал", - рассказал собеседник издания.

В свою очередь гимназисты описали Игнатьеву как доброго, справедливого и любящего их преподавателя. По их словам, она всегда заступалась за шумных учеников перед директором.

Напомним, во вторник в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом. Известно также, что его семья была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

В результате теракта погибли девять человек, в их числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Мы публиковали список убитых Галявиевым.