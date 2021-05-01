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События Сегодня, 21:2537
Уже пятый обыск, связанный с уклонением от уплаты налогов проходит в Киеве

В среду, 12 мая, Государственная фискальная служба (ГФС) под руководством прокуратуры проводит обыски в помещениях столичного коммунального предприятия "Киевгорсвет" и предприятий-подрядчиков по делу об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в городе на сумму более 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн (ч.3 ст 212 УК Украины). Следствием установлено, что частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченных к работам по замене уличного освещения в Киеве", - заявили в фискальной службе.

По данным следствия, целью вышеописанных операций было завышение стоимости проведения работ и дальнейшее получение наличных средств. Во время обысков правоохранители намерены изъять первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

"Всем причастным к противоправным действиям, которые наносят ущерб для общества города, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - заявил глава ГФС Вадим Мельник.

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