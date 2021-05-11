Больше 100 ракет по Израилю выпустили боевики ХАМАС

В ответ на бомбардировки ЦАХАЛа, террористы открыли огонь по центральной и южной частью Израиля.

Боевики ХАМАС выпустили 130 ракет по территории Израиля, в результате чего погиб шестилетний ребенок.

Об этом сообщает The Jerusalim News.

По территории Израиля было выпущено около 130 ракет в ответ на уничтожение высотки в секторе Газа. "Железный купол" отражал часть выпущенных ракет, но некоторые из них пробивали защиту. Основные цели, по которым стреляли боевики это города Ашкелон, Нетивот и Сдерот (центральная и южная часть Израиля).

Ранее ЦАХАЛ уничтожил высотное здание "Восход", в котором, по заявлению Минобороны, находились офисы военной разведки ХАМАСа и инфраструктура полевой связи.

В Ашкелоне одна из ракет попала в жилой дом из-за чего среди пострадавших оказался ребенок, который спал в квартире. В Сдероте также из-за ракетного обстрела, который прорвал оборону "Железного купола", пострадало 4 человека. Один из них 6-летний ребенок. Состояние раненых средней тяжести.