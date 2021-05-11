Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 13 мая 2021 - 2 135 886 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 6 813 новых случаев в сутки.

Умерло 47 333 человек.

Выздоровело - 1 816 643.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

20386 человек привито против COVID-19 за сутки 12 мая 2021 в Украине.

901 107 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 3828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 726 случаев / 1610 прививок;

Винницкая область - 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область - 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область - 553 случая / 1550 прививок;

Донецкая область - 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область - 118 случаев / 1052 прививки;

Закарпатская - 104 случая / 681 прививки;

Запорожская область - 432 случая / 1351 прививки;

Ивано-Франковская область - 170 случаев / 906 прививок;

Киевская область - 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область - 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область - 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область - 259 случаев / 1221 прививки;

Николаевская область - 244 случая / 738 прививок;

Одесская область - 196 случаев / 1199 прививок;

Полтавская область - 307 случаев / 522 прививки;

Ровенская область - 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область - 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область - 129 случаев / 893 прививки;

Харьковская область - 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область - 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область - 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область - 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область - 87 случаев / 552 прививки.