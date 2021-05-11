Дуров заявил, что Телеграм-канал казанского стрелка стал публичным за 15 минут до бойни в школе

Основатель Телеграм Павел Дуров сообщил, что Ильназ Галявиев, устроивший расстрел детей в школе Казани, завел свой канал в мессенджере за 20 минут до трагедии и только за 15 минут сделал его публичным.

Об этом Дуров написал в своем канале.

"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", - отметил Дуров.

По его словам, модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией.

Затем Дуров заявил. что даже если бы правоохранители каким-то образом вели мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время. Ведь преступник намеренно не раскрывал своих планов и не дал никакой конкретики в записи.

В конце записи Дуров расценил как эмоциональную реакцию в связи с чудовищными событиями в Казани стремление искать виновных среди третьих лиц - от создателей компьютерных игр до директоров школ.

"Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", - резюмировал Дуров.