ХАМАС выпустил по Израилю 1 300 ракет, есть жертвы с обеих сторон

На Ближнем Востоке стремительно разворачивается конфликт между Палестиной и Израилем.

После очередной ракетной атаки из сектора Газа в городе Сдерот был убит 5-летний ребенок, кроме этого погиб и один военнослужащий ЦАХАЛ.

В ответ на эту атаку Армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередной массированный удар по сектору Газа, как сообщает газета The Jerusalem Post.

Под ответный удар Израиля попала штаб-квартира разведслужбы палестинского движения ХАМАС, и банк, через который ХАМАС проводит финансовые операции.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности Израиля принял решение об интенсификации авиаударов по сектору Газа. Это решение власти Израиля приняли на фоне продолжающихся ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. Вчера, 12 мая, из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 180 ракет. В общей сложности с момента эскалации ХАМАС выпустил уже 1 300 ракет.