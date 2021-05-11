Пятиклассник в Луганской области ударил кухонным ножом напавшего на него семиклассника

а спортивной площадке одной из школ Новодружеска Луганской области произошел конфликт между двумя мальчиками.

Во время стычки один ребенок ударил другого кухонным ножом. В результате пострадавший попал в больницу.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.

Информация о происшествии поступила в полицию от классного руководителя 7-го класса.

Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские, прибывшие на место поножовщины, установили, что между двумя учениками вспыхнула ссора. 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса. Младший мальчик вытащил кухонный нож и дважды ударил обидчика. Жизни семиклассника ничего не угрожает.

Как выяснилось, нож он носил с собой, чтобы вырезать рогатки.

В связи с происшествием внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины - "Умышленное легкое телесное повреждение".