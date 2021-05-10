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События Сегодня, 09:3956
Компания Colonial Pipeline в США возобновила работу после атаки хакеров из группировки DarkSide

В ночь на 13 мая, компания Colonial Pipeline (один из крупнейших в США поставщиков топлива - Ред.) заявила о постепенном возобновлении работы после масштабной хакерской атаки на свои ресурсы. 

На ликвидацию последствий ушло пять дней.

Об этом передает сообщила в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновят работу трубопровода сегодня (в среду) около 17:00 (01:00 по Киеву - Ред.) - сообщила министр.

Однако Colonial Pipeline понадобится несколько дней, чтобы цепочка поставок бензина полностью нормализовалась.

В компании так же предупредили, что некоторые регионы могут продолжать испытывать перебои с горючим. Поэтому заявили о готовности осуществить максимальные поставки в пределах безопасных объемов. Colonial Pipeline поблагодарила собственный персонал за быстрые действия, а также Белый дом и ряд ведомств за постоянную поддержку.

Напомним, что 7 мая крупнейший поставщик горючего в восточной части США компания Colonial Pipeline заявила о приостановке работы своих трубопроводов после хакерской атаки. Это привело к повышению цен на топливо, а также вызвало панику у населения. Вскоре ФБР заявило о причастности к атаке хакерской группировки DarkSide, связанной с Россией.

Компания Colonial Pipeline ежедневно транспортирует около 2,5 миллиона баррелей бензина, дизельного, реактивного топлива и других продуктов с нефтеперерабатывающих предприятий у побережья Мексиканского залива в густонаселенные штаты на востоке и юге США. В целом трубопровод обеспечивает доставку 45% всего топлива на восточном побережье страны.

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Теги: news, новости, Украина, США, Colonial_Pipeline, 7dniv, 7dnivinfo  
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