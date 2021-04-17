Всех желающих, записавшихся на прививку через "Дию в Украине вакцинировать пока не будут

Руководитель департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник заявил, что делать прививки от Сovid-19 всем желающим, зарегистрированных через приложение "Дия", пока не будут.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Анонсированная ранее вакцинация всех желающих пока недоступна. Вакцинировать будут зарегистрированных через приложение людей из приоритетных групп", - заявил он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что украинцам, которые записались на вакцинацию от коронавируса через "Дию", планируют делать прививки на выходных.

Между тем, почти 600 тысяч украинцев уже записались в очередь на получение прививки от коронавируса. При этом в Минзжрве заявляли, что приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.