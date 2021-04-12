 

Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»

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Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»

В "БРСМ-нафте" опровергают обвинения в нечестной работе.

Сеть АЗС «БРСМ-Нафта» добавила на чек QR-код, чтобы каждый клиент мог убедиться в том, что компания работает честно и выплачивает налоги в полном объеме. Об этом в facebook сообщил топ-менеджер «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук.

Напомним, последние недели «БРСМ-Нафта» подвергается черной пиар-кампании в СМИ и социальных медиа. Как сообщают в компании, цель атаки — вынудить сеть повысить цены на топливо.

«Поскольку оппоненты закидывают «БРСМ-Нафте» якобы выпуск «левых» чеков, мы решительно и публично опровергаем эти обвинения. Чтобы доказать всем, что наша сеть работает честно и добросовестно платит налоги, с сегодняшнего для мы начали выдавать чеки с QR-кодом», — написал Александр Мельничук.

Такие чеки выдаются на всех автозаправочных комплексах «БРСМ-Нафты» каждому клиенту после любой транзакции. Отсканировав код, можно проверить, есть ли чек в базе Государственной налоговой службы. «У нас нет ни одного «левого» чека, в чем нас обвиняют некоторые недобросовестные лица — псевдо-эксперты Сергей и Артем Куюны», — написал Мельничук.

Он призвал главу налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, руководителей фискальной и налоговой служб Вадима Мельника и Алексея Любченко не поддаваться провокациям псевдо-экспертов и не ретранслировать неправдивую информацию. «Это вредит вашей персональной репутации, а также репутации социально ответственного бизнеса», — добавил Мельничук.

Как ранее сообщалось, «БРСМ-Нафта» инициирует общенациональную проверку качества топлива крупнейших сетей АЗС. В компании высказали готовность оплатить анализ при условии, что его проведут независимые автоэксперты и лаборатории. Посредством объективного и непредвзятого исследования «БРСМ-Нафта» намерена доказать, что ее топливо отвечает всем стандартам и требованиям Евро 5.

Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»

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Теги: news, новости, Украина, БРСМ, чеки, 7dniv, 7dnivinfo  
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