Еще три компании из США, Бразилии и Шотландии взломали хакеры DarkSide, атаковавшие американский нефтепровод

Злоумышленники требуют выкуп за 1900 ГБ похищенных данных.

Группа хакеров DarkSide, совершившая кибератаку на компанию Colonial Pipeline (США) на прошлой неделе, сообщила в Даркнете, что буквально на днях взломала еще три компании из разных стран мира и похитила суммарно 1900 ГБ конфиденциальных данных.

Об этом в своем репортаже сообщила медиакомпания CNBC.

Согласно сообщению CNBC, компании, на которые покушались злоумышленники, территориально располагаются в Шотландии, Бразилии и США. Названия компаний не называются, однако, как написали хакеры, американская компания-жертва является торговым посредником в области технологических услуг. С ее серверов было украдено 600 ГБ данных, а именно: пароли, финансовые документы, файлы, содержащие информацию о кадрах (в том числе — копии паспортов сотрудников).

Второй жертвой пала компания из Бразилии, работающая в области возобновляемых источников энергии. Она лишилась 400 ГБ данных, хранящих информацию об условиях договоров с партнерами, а также о сотрудниках и клиентах.

Больше всех не повезло шотландской компании — она потеряла 900 ГБ данных, благодаря которым хакерам теперь известны все ее коммерческие тайны и детали о ее деятельности в течение последних трех лет, как минимум. На данный момент ни одна из пострадавших компаний не сделала официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих взлом.

Эксперты полагают, что злоумышленники не собираются останавливаться на достигнутом, они чувствуют себя уверенно, несмотря на то, что за ними охотится ФБР. Они продолжают атаковать разные компании и шантажировать их, вымогая крупные суммы денег в обмен на украденные данные. Кстати, за взлом Colonial Pipeline представитель DarkSide извинился, подчеркнув, что даже и подумать не мог, каковы будут последствия для отрасли и для экономики страны.