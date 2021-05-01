В Украине за первые два дня продаж Nissan Leaf собрал заказов на 20 млн гривен

Судя по бодрому старту продаж, электрокар будет иметь успех на отечественном рынке.

С 11 мая в Украине стартовали официальные продажи электрокара Nissan Leaf. Как Фокус сообщал ранее, машина вышла на наш рынок в единственной богатой комплектации N-Connecta по цене 976 490 гривен.

На первый взгляд может показаться, что почти миллион гривен — это много для отнюдь не премиальной модели, которая, к тому же, в предыдущие годы, по сути, сформировала украинский рынок электрокаров за счет ввоза подержанных экземпляров из США. Среди преимуществ "официального" Лифа — заводская гарантия и возможность покупки по фирменной программе Nissan Finance (кредит на срок до 7 лет со ставкой 0,01% в первые три года). С другой стороны — миллион есть миллион.

Но уже по итогам первых двух дней продаж можно сказать, что скептики оказались посрамлены. Как Фокусу сообщили в компании "Ниссан Мотор Украина", за этот период на Leaf собрано 20 заказов. Выручка импортера за 20 проданных машин составит 19,5 млн гривен.

В структуре собранных заказов ожидаемо преобладают флит-продажи — их доля составила более 50%. Но и у "частников" Лиф, как видим, также востребован. Иными словами, будут брать!

Если интерес к машине и дальше сохранится на таком уровне, к концу 2021 года Лифу вполне по силам занять заметное место в сегменте новых электрокаров, продаваемых в Украине.