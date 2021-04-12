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События Сегодня, 14:5640
Адвокат главы КСУ заявил что постановление суда о разрешении на обыски у Тупицкого необосновано

Следователи ГБР завершили обыск автомобиля отстраненного президентом от должности главы КСУ Александра Тупицкого. Они осмотрели авто, но не обнаружили в нем никаких подозрительных предметов и ничего не изъяли.

Адвокат отстраненного главы КСУ Александр Лещенко заявил, что постановление Печерского райсуда об обысках у Тупицкого является необоснованным. 

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Суд обязан при вмешательстве в право частной собственности давать обоснование. Само постановление состоит всего из двух страниц. Цель проведения обыска - выяснение фактов уголовного производства по событиям 2013-2014 годах. После 8 лет следователи ГБР пришли искать какие-то документы и технику, а изъяли технику 2017-2018 года выпуска. Понимаете? Изъяли то, что не имеет значения для уголовного производства, и что не было указано в постановлении об обыске. Истинная цель проведения обыска - давление на действующего судью КС Александра Тупицкого. Это преследование с целью вмешательства в его деятельность. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 344 УК Украины", - отметил адвокат.

По его словам, такие действия следователей ГБР "позорят Украину". Адвокат намерен подавать ходатайство о возвращении временно изъятого имущества.

Кроме того, у супруги отстраненного главы КСУ Ольги Тупицкой изъяли мобильный телефон. Когда она попыталась выяснить, на каком основании, следователь ГБР ей не ответил.

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Теги: news, новости, Украина, Тупицкий, обыск, адвокат, 7dniv, 7dnivinfo  
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