Полеты из Киева в Тель-Авив из-за ракетных обстрелов приостановила МАУ

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины", а также ряд европейских авиакомпаний отменяют рейсы в/из Тель-Авива, запланированные на 13 мая, из-за обострения палестино-израильского конфликта.

По данным МАУ, отменены рейсы: PS778, PS775, PS776, PS777.

Рейс PS 778 TLV - KBP 14 мая перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов "Борисполь" и Бен Гурион.

Для билетов из фактически отмененным рейсами возможны следующие действия:

Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и разницы в тарифах в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

Обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

Возврат средств.

Отметим, что авиакомпания продолжает продажу билетов на своём сайте в Тель Авив на 15 мая. Однако пока непонятно - будут ли выполняться эти рейсы.

Кроме того, приостановить полеты решили австрийская авиакомпании Austrian Airlines, флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa и одна из крупнейших в Европе британская компания British Airways. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Из-за продолжающегося нарастания эскалации в Израиле Austrian Airlines прекращает полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно. Запланированные полеты на 13 и 14 мая будут отменены", - сообщила авиакомпания.

Полеты также отменили и авиакомпании Lufthansa и British Airlines.

Аналогичное решение приняла и российская авиакомпания "Аэрофлот". Там отменили рейсы между Москвой и Тель-Авивом, назначенные на пятницу, 14 мая.

"В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) Аэрофлот 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив - Шереметьево", - говорится в сообщении.