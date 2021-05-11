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События Сегодня, 18:2338
В Киевском метрополитене объяснили требование повысить стоимость проезда

Общее обращение профсоюзов Киевского метрополитена о повышении стоимости проезда в метро связанно с тем, что ситуация критическая, а сотрудники метрополитена последние два года работают, затянув пояса, но сейчас ресурс истощился полностью.

Об этом "Стране" рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Затянули пояса работаем, так как понимаем, ситуация непростая у всех из-за пандемии: для медиков, для учителей, и для всех коммунальщиков. Но ресурс уже исчерпан, и на сегодня его уже не хватает. Поэтому и обратились в Киевский городской совет. На сессии выступали представители нашего профсоюза и представители профсоюза "Киевпастранс", где уже есть задержки выплаты заработной платы. У нас в метрополитене заработная плата выплачивается вовремя. Но мы уже вынуждены идти на такие не популярные шаги, как перевод административного персонала на четырехдневную рабочую неделю. Соответственно, и зарплату они получают за четыре дня",- рассказала Макогон.

Также чиновница добавила, что Киевский метрополитен ждет реакции городской власти на сложившуюся проблему.

"Для нас это критически, в начале этого месяца заработная плата была вовремя, а как будет в следующем месяце - еще не известно. В метрополитене были задержки зарплаты лет 15 или 20 назад, но в "Киевпастрансе" на сегодняшний день уже есть", - сообщила Наталья Макогон.

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Теги: news, новости, Украина, Метро, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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