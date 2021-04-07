У суда, где избирают меру пресечения Медведчуку, произошла стычка "патриотов за жизнь" с националистами

У входа в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, произошла стычка между националистами и членами организации нардепа от этой же политсилы Ильи Кивы "Патриоты за жизнь".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Конфликт начался после того, как "патриоты за жизнь" выразили недовольство плакатом националистов "Стус ждет. Медведчук под арест". Однако через некоторое время ситуация успокоилась, в стычку вмешались представители полиции диалога.

Тем не менее суд на всякий случай полностью закрыли. Теперь из здания можно выйти только через запасной выход. В свою очередь правоохранители предупреждают, что после выхода из здания суда назад зайти уже будет нельзя.