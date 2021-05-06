Будут ли увольнять Кличко с должности главы КГГА рассказали в Офисе президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии "Стране", рассматривается ли вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА на фоне открытых уголовных дел против близких к нему людей и коммунальных предприятий.

"На мой взгляд, ключевой вопрос состоит не в том, менять кого-то на кого-то или не менять. И уж точно вопрос не в фамилиях. Пока, по крайней мере. Базовый вопрос звучит иначе и не только в Киеве: в соответствии или несоответствии. Вопрос в функционале, его понимании и готовности его реализовывать", - рассуждает Подоляк.

Но при этом он уточняет, что качество сервиса в Киеве оставляет желать лучшего. И это "нельзя игнорировать".

"Дороги, транспорт, жилые кварталы, зелёные зоны, транспортная логистика, десятки вечных проблем. Без решений. Такое себе яркое болото нерешенных задач. А ведь человек (Виталий Кличко - Ред.) уже много лет менеджирует городское хозяйство. То есть вполне обстоятельно понимает, где плохо, а где хорошо. Скажу больше. Мягко говоря, качество сервисов в Киеве точно не на высоком уровне. Качество менеджирования процессов городскими управленцами примерно там же. Плюс постоянные скандалы, возникающие вокруг коммунальных предприятий и городских структур, журналистские расследования о коррупции о злоупотреблениях в городе. Плюс "вечные" вопросы - застройки, парковки, парки. Было бы неправильно все это игнорировать", - сказал советник главы ОП.

Он также напомнил, что в последние несколько дней правоохранители проводят следственные действия и "выясняют много интересного о городских предприятиях".

"И тут одно из двух. Либо имеет место управленческая слепота у членов управленческой вертикали. Человек просто не видит всего того, что происходит у него на глазах. Либо видит, и тогда это уже конкретные юридические форматы", - добавил Михаил Подоляк.