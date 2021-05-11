Медведчук заявил, что Тарас Козак находится на лечении в Беларуси

Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, в настоящее время находится в Беларуси на лечении.

Об этом заявил главе политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук сразу после заседания Печерского суда по избранию ему меры пресечения.

"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак - он находится на лечении в Беларуси", - сообщил Медведчук журналистам.

При этом нардеп не стал отвечать на вопрос, вернется ли Козак в Украину.

"Вы ему зададите вопрос, и он вам ответит", - заявил Медведчук.

По его словам, он успел пообщаться с Козаком и тот высказал свое возмущение на оглашение ему подозрения.

"Это мой друг, это член политсовета нашей партии – естественно мы контактировали", - добавил Медведчук.