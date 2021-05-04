Ермак заявил послам G7 что контракт с Витренко на должность в "Нафтогаз" заключен только на год

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 мая провел встречу с послами Большой семерки, Швеции и Европейского Союза.

На ней он сообщил о подписании на 12 месяцев контракта с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко. Также он рассказал о предложении наблюдательному совету компании остаться работать до проведения нового конкурса.

Пресс-релиз о встрече опубликовал сайт Офиса президента.

Руководитель Офиса президента рассказал, что сегодня был подписан контракт на год с Витренко, а следующего руководителя выберут на прозрачном конкурсе, который стартует через шесть месяцев. Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.

А пока 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всем членам органа предложат остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз". Он будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.