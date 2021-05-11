Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 14 мая 2021 - 2 143 448 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 7 562 новых случаев в сутки.
Умерло 47 620 человек.
Выздоровело - 1 832 601.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и
Донецкой (445) областях.
21587 человек привито против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине.
918 164 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 681 случай / 2249 прививок;
Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;
Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;
Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;
Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;
Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;
Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;
Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;
Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;
Киевская область - 301 случай / 944 прививки;
Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;
Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;
Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;
Николаевская область - 285 случаев / 471 прививки;
Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;
Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;
Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;
Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;
Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;
Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;
Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;
Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;
Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;
Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;
Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.