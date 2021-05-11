Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 14 мая 2021 - 2 143 448 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 7 562 новых случаев в сутки.

Умерло 47 620 человек.

Выздоровело - 1 832 601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и

Донецкой (445) областях.

21587 человек привито против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине.

918 164 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 681 случай / 2249 прививок;

Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;

Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;

Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;

Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;

Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;

Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;

Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;

Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;

Киевская область - 301 случай / 944 прививки;

Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;

Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;

Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;

Николаевская область - 285 случаев / 471 прививки;

Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;

Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;

Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;

Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;

Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;

Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;

Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;

Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;

Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;

Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;

Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.