То что не получится сделать прививки от коронавируса всем украинцам признал Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов признал, что привить от коронавируса 100% населения Украины не удастся. Причиной этого он назвал невозможность убедить всех пройти вакцинацию.

Об этом чиновник сказал 13 мая в эфире телеканала "Наш".

По словам министра, после вакцинации 70% украинских граждан, скорее всего, будут отменены карантинные ограничения.

"Достичь 100% уничтожения вируса, наверное, невозможно. 100% вакцинации будет достичь невозможно. Мы очень надеемся, что мы убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, наверное, будут отменены", - сказал Степанов.