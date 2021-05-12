Военную операцию против сектора Газа начал Израиль

На Ближнем Востоке вовсю пылает вооруженное противостояние между Израилем и Палестиной. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в секторе Газа и поначалу сообщила, что в ней участвуют как силы ВВС так и наземные части.

Однако спустя некоторое время сами же военные уточнили, что сухопутные подразделения в сектор Газа пока еще не входили.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Заявление на английском языке и комментарии официального представителя военных о том, что в сектор Газа введены сухопутные войска, привели к тому, что несколько мировых информационных агентств сообщили, что Израиль начал наземное наступление на силы ХАМАСа.

"Уточнение: в настоящее время в секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛа. Воздушные и наземные силы ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газа", - заявляют в пресс-службе израильской армии.

Так же армия Израиля приказала всем жителям страны, находящимся в пределах 4 километров от границы с сектором Газа, укрыться в бомбоубежищах до особого разрешения. Однако серьезных атак со стороны ХАМАСа военные не ожидают.