В Украине в июне будут два дополнительных выходных

В июне украинцев ждут сразу два дополнительных выходных - на Троицу и День Конституции. Это официальные выходные дни в стране.

Всего в июне будет 20 рабочих и 10 нерабочих дней.

Рассказываем, когда отмечают праздники в июне и какой календарь выходных дней.

Троица. В этом году день Святой Троицы отмечают 20 июня - на 50-й день после Пасхи. Поскольку праздник отмечают в воскресенье, то следующий за ним понедельник, 21 июня, также будет выходным днем.

Троица посвящена сошествию Святого дух на апостолов после воскрешения Христа. В храмах в этот день проводят одну из наиболее торжественных и красивых служб. Пол в церкви устилают свежескошенной травой, иконы украшают цветами. Дома также украшают цветами и зеленью.

Раньше на Троицу собирали лекарственные травы, девушки плели венки и гадали на суженого. Также распространенная традиция в этот день - отдыхать на природе.