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События Сегодня, 09:2280
Циклон Кai сегодня в Украину принесет дожди и грозы

В пятницу, 14 мая, погоду в большинстве регионов Украины будут определять фронтальные системы, связанные с циклоном по имени Кai, центр которого расположен над Польшей, поэтому высока вероятность кратковременных дождей и гроз.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных, в северных и большинстве центральных регионов, а также в Одесской области ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +7...+13°. В дневные часы на западе, в центральной части и на юге потеплеет до +​​16...+22, в восточных и юго-восточных областях ожидается от +19 до +27. 

В Киеве сегодня днем+19...+21. В течение дня ожидается небольшой кратковременный дождь, так же возможна и гроза. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.

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