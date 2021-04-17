Канада осудила "недобросовестное" поведение Ирана и обещает подготовить свой доклад по поводу трагедии лайнера МАУ

Канада выразила недовольство поведением Тегерана в рамках расследования сбитого иранской ракетой авиалайнера МАУ в прошлом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Марка Гарно комитету законодателей, изучающему обстоятельства трагедии, пишет Reuters.

"Поведение иранского правительства было откровенно недобросовестным за последние 15 месяцев, и мы намерены продолжать преследовать их, чтобы привлечь к ответственности", - сказал Гарно.

По его словам, потребовались месяцы, чтобы заставить Тегеран, с которым у Канады нет дипломатических отношений, передать черные ящики для независимого исследования. Глава МИД Канады добавил, что Иран до сих пор не объяснил, почему воздушное пространство не было закрыто в то время.

"Совершенно неприемлемо, что они возлагают вину на некоторых людей низкого ранга, которые эксплуатировали ракетную батарею, и не обеспечили подотчетность внутри цепочки командования", - сказал министр, добавив, что Канада работает над своим собственным судебно-медицинским отчетом о катастрофе и опубликует его в ближайшее время.

Напомним, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана зенитной ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 176 человек. Все они погибли. Среди них было 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Так же среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.