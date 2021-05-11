Госрегулирование стоимости бензина и дизтоплива ввел Кабмин

В пятницу, 14 мая, Кабинет министров Украины ввел на внеочередном заседании государственное регулирование цен на топливо.

Благодаря этому средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает enkorr.

Правительство внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. По новым правилам на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Кроме того, средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Рассчитывать цену топлива будет НАК "Нафтогаз Украины", также он должен будет передавать результаты рассчетов в Министерство экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Ведомство обязано публиковать средние цены одного литра дизтоплива и бензина до 5 числа каждого месяца.