На Урале еще один мужчина объявил себя богом

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который как и 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу казанской школе, назвал себя богом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 14 мая.

По их данным, 25-летний Денис Кузнецов выкладывал в интернет много разных видеороликов, большинство из них с религиозным уклоном. Полиция наблюдала за его соцсетями, а после задержала мужчину. По данным правоохранителей, соседи часто жаловались на неадекватное поведение мужчины.

"Он пел на весь подъезд, пьяный спал на крыльце и вообще вёл себя неадекватно. В последний раз стучал по стенам и пугал женщину из соседней квартиры. Кузнецова забрали в отделение, оттуда - передали медикам, они проследят за его психическим состоянием", - говорится в сообщении.

В своем видеообращении он заявил, что его зовут "Денис, Отче наш".