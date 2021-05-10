Кипятком затопило центр Киева, люди остались без горячей воды

Центр Киева в очередной раз заливает кипятком.

На этот раз ЧП произошло на улице Пушкинской. Как стало известно, в пятницу, 14 мая, там случился прорыв трубы теплосети. По предварительным данным, в одном из дворов на месте, где вода начала интенсивно хлестать из поврежденной трубы, произошел обвал асфальта. На место аварии приехали представители коммунальных служб столицы.

Последствия инцидента попали на видео, на котором можно рассмотреть, как парующая вода пенящимся потоком хлынула из двора и залила всю улицу.

Как сообщили в КГГА, авария произошла во дворе дома на улице Пушкинской, 22А.

"В 10:55 аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения. Из-за аварии произошла утечка теплоносителя на поверхность. Сейчас начаты ремонтные работы. Временно приостановлена подача горячей воды в четыре дома", - говорится в сообщении КГГА.

При этом сроки окончания аварийных работ и восстановлении горячего водоснабжения не указаны.