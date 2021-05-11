Как украинцы оказались в коронавирусной ловушке в Непале

Более 100 граждан Украины оказались в "коронавирусной ловушке" в Непале. Правительство страны до 31 мая приостановило международное авиасообщение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ситуация критическая: в больницах не хватает коек с кислородом для больных, зараженных стало в 30 раз больше, в стране введен жесткий локдаун.

В результате, по данным Министерства иностранных дел, на территории Непала застряли 107 граждан Украины – в основном альпинисты и туристы, которые из-за отмененных авиарейсов не могут вернуться домой.

"Страна" поговорила с украинцами, застрявшими в Непале. Мы выяснили, где и как они пережидают карантин, чем им помогает украинская власть и когда смогут добраться на родину.

"Непал решил вытрясти из туристов последние деньги"

По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, часть застрявших в Непале украинцев разместили в отелях и обеспечили всем необходимым. Остальные же находятся в специальных лагерях в горах. Это альпинисты, которые планировали восхождение на самую высокую гору мира – Эверест, или другие горные вершины.

Однако в реальности ситуация с жильем и организацией возвращения на родину выглядит не так радужно, как в заявлениях украинского МИДа.

В частности, министерство умалчивает о том, кто берет на себя расходы за проживание в Катманду, пока украинцы ожидают возобновления авиаперелетов.

Как рассказал "Стране" один из украинцев, застрявших в Непале, украинская власть и туроператор не оплачивают им проживание в гостиницах. Туристы за все вынуждены платить сами.

"Мы тратим собственные деньги. Живем в отеле, который стоит на три ночи 140 долларов. Это не самый дорогой отель. Помимо этого, нам нужно еще как-то питаться. И эти деньги никто нам возвращать не собирается. И заявления нашей власти о том, что они кого-то чем-то обеспечивают – я так и не понял, кого и чем именно они обеспечивают", – рассказал "Стране" один из туристов, который застрял в Непале.

Эту информацию в разговоре со "Страной" подтверждает и другая туристка из Харькова Оксана Мишковец.

"Мы живем в отеле Arts в туристическом районе Катманду. Отель работает полноценно. Проживание стоит 46$ за двухместный номер с завтраком. Оплата за свой счет. По поводу страховой: оформили claim за отмену рейса/путешествия. Сейчас на рассмотрении в страховой", – сообщила Оксана "Стране".



Интересно, что для поддержки и коммуникации с застрявшими в Непале украинцами дипломаты создали специальный чат в Телеграме "Консульська підтримка українців". На момент подготовки материала в чате состояло 143 участника. "Страна" получила доступ к этой беседе.

Судя по переписке, у других туристов с заселением в отели Катманду также были проблемы.

Так, например, группу туристов полиция не пропускала даже в сам город, не то что в гостиницу.

"Мы пытаемся доехать до Катманду и стоим сейчас на чек-посту полиции. Они требуют разрешение на въезд от консула", - пишет в чате один из украинцев.

"Мы просто показывали билеты на самолет. Но это, наверное, уже не работает", - добавил другой участник беседы.

В итоге туристов пропустили в отель лишь спустя два часа и только после звонка начальнику департамента полиции округа.

Некоторые украинцы уже не надеются на то, что их вытащат из чужой страны украинские дипломаты. Туристы начали сами искать, как вернуться на родину.

Однако обойдется это недешево.

"Вниманию тех, кому нужно срочно вернуться домой: мы с мужем проработали варианты возможных чартерных рейсов из Катманду в Жуляны. Самый оптимальный вариант - борт на 13 пассажиров за 76 тыс. дол. (ок. 5,9 тыс. с чел). Вылет - через сутки после подтверждения заказа. Если есть желающие, просьба писать в личку. Завтра до конца дня хотелось бы определиться с количеством желающих. Есть ещё вариант перелёта Катманду-Доха, но он дешевле всего лишь на 1 тыс. дол с человека - по 4925 долларов", – написала в чате одна из украинок.

Понятно, что такой вариант далеко не каждому по карману.

"Сложилось впечатление, что Непал таким образом решил в конце сезона вытрясти все средства из туристов, которые здесь есть. Понятно было, что за 3 дня люди не смогут вернуться с гор", – пишет в чате еще один турист.

"Украинское правительство сутки сидело и ничего не делало"

Украинские туристы возмущены как бездействием украинских властей, так и неожиданным непальским карантином, который, по сути, загнал в ловушку путешественников из других государств.

"В целом все плохо. Люди здесь застряли, а в Украине остались их семьи и работы... У меня лично в Киеве много дел, которые я должен был решить до конца мая. Очень много граждан из разных стран стали заложниками этой ситуации (По данным местных СМИ, сейчас в отелях ожидают вылета из страны около 2000 иностранных граждан, а в горах – еще 5000, – Ред.). Фактически мы не имеем возможности покинуть страну", – рассказал "Стране" один из украинских туристов, который застрял в Непале.

При этом, по мнению опрошенных "Страной" украинцев, дипломаты не слишком продвинулись в организации плана по спасению своих граждан. В отличие, к примеру, от посольства США, которое уже договорилось с правительством Непала о чартерном рейсе.

Кстати, некоторые участники "консульского" чата интересуются, могут ли они вылететь на чартере, организованном США, при наличии американской визы? Однако турагент прямо утверждает, что это маловероятно.

"Правительства почти всех стран, в целом, не очень двигаются в сторону эвакуации граждан. Кроме американского. Они договорились с непальским правительством и организовали чартер. Но уже даже на него места закончились. А наше украинское правительство сутки сидело и ничего не делало. А если что-то и делало, то где-то втихаря. Я их уважительно попросил (в чате "Консульська підтримка українців" – Ред.), чтобы они хоть что-то ответили. Никто никакой конкретики не дает. Непонятно, кто там с кем договаривается", – встревожен украинец.

Туристы, застрявшие в Непале, отмечают, что "карантин по-украински" в подметки не годится непальскому локдауну. Власти строго следят за соблюдением всех правил. И имеют на то основания: как сообщил "Стране" один из украинцев, ситуация с заболеваемостью в Непале выходит из-под контроля.

"В Катманду настоящий локдаун. Здесь все закрыто. Работают только продуктовые магазины и аптеки. И то – только с 7 до 9 утра. Да, всего два часа. Еще несколько кафе по соседству работают на вынос. Установлены блок-посты, проверяют транспорт. Даже нельзя заказать такси, чтобы переехать из одного отеля в другой. Я лично очень волнуюсь. Здесь страшная пандемия. Закончился кислород, нет свободных коек в больницах. И, оставляя иностранцев в столице, власти Непала подвергают многих людей опасности. Я не пониманию, как, в случае чего, будет проходить лечение", – отмечает украинец в разговоре со "Страной".

И добавляет, что в целом ситуация тревожная, так как непонятно, насколько этот вынужденный карантин в чужой стране может затянуться.

"По поводу вылетов как-то вяло отвечают в чатах. Об организации самого процесса сложно что-то сказать. Мне кажется, украинским дипломатам не хочется вообще что-то делать для того, чтобы нас вытащить. Им проще дождаться, когда локдаун в Непале закончится, и мы сами разлетимся по домам", - сообщил "Стране" турист.

Для украинцев решение непальских властей о закрытии авиасообщения стало сюрпризом. Но еще больше их удивляет то, что Непал не дает согласия на репатриацию туристов.

"Консульство работает над решением вопроса нашего возвращения домой. Ведут переговоры с несколькими авиалиниями и власти Непала. Также договариваются о сотрудничестве с другими странами для объединения усилий в репатриации граждан. Мы волнуемся, но сохраняем спокойствие. Надеемся на четкие действия украинского консульства и МИД. Но все же хотелось бы поскорее выбраться из Непала, так как всех ждут дома семьи и работа", – рассказала "Стране" туристка Оксана Мишковец.

Каждый ищет себе рейс сам

По последним данным, посольство Украины в Индии направило ноту, чтобы помочь застрявшим в Непале украинцам. А именно – дипломаты просят содейстовать гражданам Украины и обеспечить их жильем.

Кроме того, прорабатывается кооперация по репатриации граждан Украины с Чехией, Турцией, Италией и Германией.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что сейчас обсуждается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств.

"По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания Turkish Airlines. Держим это дело на контроле", – сказал он.

Также уже направлен запрос на чартерный рейс от авикомпании Qatar Airways. Ориентировочно, запланировали рейсы на 17, 23 и 25 мая.

Но, например, на 17 мая свободных мест на вылет уже нет, пишут в чате украинцы. Тем более что искать рейсы люди вынуждены сами. Об этом всем участникам "консульского чата" прямо говорит турагент Яна Ростем.

"Каждый звонит и ищет себе место сам. Чартер Turkish Airlines – в Стамбул. Чартер Катара – до Дохи. Далее два разных тревел-агентства, которые делают чартеры, бронируют вам билет до места назначения, которое вам нужно", – пишет в чате поддержки турагент Яна Ростем. И уточняет: "Например, вы говорите, что нужно добраться до Киева. Представитель Мегабайта бронирует билет Катманду – Киев (часть выполнит чартер до Стамбула, а вторую часть выполнит уже авиакомпания в качестве регулярного рейса".

Сама турагент Яна Ростем отказалась давать комментарии об этой ситуации "Стране".

А вот украинцы такой постановкой вопроса откровенно возмущены.

"Странно как-то организована "эвакуация" украинских граждан. Вот вам телефон, а дальше начинаются "крысиные бега" - кто успел, тот и сел... Спасение утопающих - дело рук самих утопающих). У меня была надежда, что все будет организовано как-то централизовано и цивилизовано", - отреагировал на заявление турагента украинец Алексей Костромов.

Горы Непала усеяны трупами

Помимо украинцев, которые сейчас в отелях Непала ждут действий от украинской власти, остальные туристы в данный момент находятся в горных лагерях и вернутся в Катманду только через несколько дней. С одним из них пообщалась "Страна".

Альпинист из Украины Дмитрий Сидоренко говорит, что не слишком переживает о локдауне в Непале и дальнейшем возвращении домой. Его больше волнует то, что на днях в горах погибло два человека из соседнего лагеря.

"Вчера было очень ветрено, холодно. Мне пришлось спуститься во второй лагерь и там я узнал о гибели двух человек. Это были американец и швейцарец. Они погибли не при восхождении, а при спуске", – рассказал "Стране" альпинист из Украины Дмитрий Сидоренко.

По его словам, непальские горы буквально усеяны трупами. Для покорителей вершин это обычное дело, и относятся они к смерти философски.

"У восходителей есть главная цель – подняться. Но это только половина пути. Спускаться – не менее сложно. Я поднимался в третий лагерь как раз в тот момент, когда спускали тело погибшего американца. Но, понимаете, горы – это всегда опасность. Когда я в 2018 поднимался на гору, мой гид остался на высоте 8 600 метров. Он сел и сказал, что дальше не пойдет. Вот так происходит смерть. И в случае с американцем и швейцарцем, думаю, так и было. Они просто не смогли идти дальше. Остановились и остались умирать", – рассказал "Стране" Дмитрий Сидоренко.

Для многих альпинистов горы стали могилой. По статистике, за 2019 год при восхождении на Эверест погибло 304 человека. Часто трупы даже не эвакуируют с вершин и они навеки остаются в снегах.

"Многих хоронят прямо здесь. Ты поднимаешься на Эверест и видишь людей, которые погибли. Они лежат вдоль маршрута, буквально в метре от тебя. Есть высота, которую называют зоной смерти – начинается с 8 300 метров. И там реально лежат трупы. Их окутывают в национальный флаг и спускают с горы... Не назад в цивилизацию, а вот так – просто", – отмечает украинский альпинист.

По его словам, погибшие при восхождении или спуске с Эвереста альпинисты часто так и остаются лежать в горах из-за того, что эвакуация трупов стоит слишком дорого.

"Все упирается в деньги. Снять их очень дорого, поэтому они там и остаются. В 2018 году снять с гор один труп стоило около 5 тысяч долларов. К этому нужно быть готовым, когда ты идешь в горы. Там рассчитывать ты можешь только на себя", – сообщил "Стране" Дмитрий Сидоренко.

Находиться в горах Дмитрий будет еще около 10 дней. Он намерен покорить вершину Чо-Оцю (8 201 м).

А когда вернется в Катманду, его (как и еще около 5 000 альпинистов из разных стран, по данным издания kathmandupost) будут ждать новые трудности цивилизации – как вернуться домой.

Пока никаких официальных данных и четких прогнозов о дате вылета украинцев из Непала нет. А сами украинские туристы в разговорах со "Страной" отмечают: при коронавируском локдауне в чужой стране – как и на вершине гор – надеяться можно только на себя.