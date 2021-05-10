О взломе подразделения компании Toshiba заявила хакерская группа DarkSide

Компания подтвердила факт кражи данных, но назвала их "несущественными".

Группа хакеров, стоящая за кибератакой на крупный топливопровод в США, атаковала одно из предприятий, принадлежащих корпорации Toshiba и располагающихся во Франции — Toshiba Tec France Imaging System.

Об этом сообщает издание NHK

Mitsui Bussan Secure Directions, японская компания, работающая в сфере обеспечения информационной безопасности, сообщает, что группа хакеров DarkSide сделала публикацию на своем сайте в Даркнете сегодня в час ночи по японскому времени.

В заявлении злоумышленники сообщили о взломе системы компании, принадлежащей Toshiba, и краже конфиденциальной информации. Данное предприятие территориально располагается во Франции. Киберпреступники утверждают, что им удалось похитить более 740 ГБ данных, включая информацию о менеджменте, новых предприятиях и личные данные сотрудников.

Toshiba Tec France Imaging System подтвердила факт взлома и официально заявила, что во время атаки был потерян минимальный объем данных, утечек и вовсе не было.