В 2021 году в Украине зафиксирован всплеск попыток самоубийства среди подростков

За полгода количество случаев сравнялось с годовыми показателями двух предыдущих лет.

В 2021 году в Украине увеличилось количество случаев, когда подростки пытались покончить с жизнью. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на международной конференции "Мир без насилия", передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, с начала 2021 года зафиксировано 90 суицидальных случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123, а в 2019 году – 111.

"В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только с начала года зарегистрировано 90 суицидальных случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123, а в 2019 году — 111 ", — говорит она.

Также, отмечает генпрокурор, количество преступлений, совершенных в отношении детей, остается высоким.

"Обеспокоенность вызывает высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, в которых потерпевшими являются дети, прежде всего, умышленных убийств, покушений, изнасилований", — сообщила Венедиктова.

Она рассказала, что в 2020 году жертвами умышленных убийств и покушений на детей стали 63 ребенка. Кроме того, увеличилось количество детей, пострадавших от уголовных преступлений, связанных с домашним насилием.

Напомним, в Запорожской области разоблачили несовершеннолетнюю 11-классницу, которая якобы курировала суицидальную группу в соцсети. Девушка создала в мессенджере группу смерти, участниками которой были 28 человек. В ОГП заявили, что это сообщество было похоже на "Синий кит".

Также известно, что в 2020 году 7 654 украинца покончили жизнь самоубийством.

Отметим, в Украине запустили сайт для жертв домашнего насилия под названием "Мне кажется" ("Мені здається"). Это анонимный онлайн-дневник, на котором жертвы домашнего насилия могут анонимно рассказывать свои истории и читать рассказы других потерпевших от побоев или издевательств со стороны их членов семей.