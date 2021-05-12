Военный аналитик заявил что объявление Израиля о начале наземной операции было сознательным "вбросом"

Есть предположение, что подобным образом израильские военные вынудили силы ХАМАСа сосредоточиться в нужных им местах.

Объявление о начале наземной операции Армии Израиля, сделанное путем публикации соответствующей информации через средства массовой информации изначально было запланированным "вбросом".

Такое мнение озвучил военный аналитик Фокуса Игаль Левин.

По его убеждению, таким образом командование Армии обороны Израиля вынудило боевиков ХАМАСа занять свои позиции в подземных туннелях.

Это и позволило израильским военным накрыть подразделения ХАМАСа артиллерийским огнем и авиацией.

Кроме того, для поражения позиций боевиков было использовано высокоточное оружие.

Ресурс N12/"Мако" уточняет, что в ночь на 14 мая подразделения ЦАХАЛа приблизились к границе с Газой. В это же время, в СМИ было передано "расплывчатое сообщение" о привлечении наземных сил к операции "Страж стен".

После этого боевики ХАМАСа спрятались в подземных туннелях, и тогда по заранее определенным подземным коммуникациям в секторе Газа был нанесен воздушный удар, поддержанный артиллерией и орудиями ВМФ.

Всего за 35 минут самолеты ЦАХАЛа сбросили на цели в Газе 450 бомб. Не исключается, что в результате атаки погибли сотни боевиков.