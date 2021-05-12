Эрдоган поддержал Палестину вслед за Россией

Остановить Израиль, по словам турецкого президента, для официальной Анкары — "дело чести".

Президент Турции Реджеп Эрдоган после того, как война в Израиле вспыхнула с новой силой, публично поддержал Палестину и террористическое движение ХАМАС.

Об этом глава государства заявил в телеобращении в связи с началом Ураза-байрама, передает РИА Новости.

По его словам, Анкара приступает к поддержке Иерусалима и Палестины с той же решительностью, какой она поддерживала Азербайджан в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

Более того, Реджеп Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" и заявил, что еврейское государство "перешло все границы".

"Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу", — заявил турецкий лидер в телеобращении.

Он также отметил, что провел переговоры с лидерами 19 стран мира после новой фазы войны в Израиле, и призвал мировое сообщество "действовать".

"Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН - необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия", — цитирует Эрдогана агентство РИА.

Напомним, что новая фаза войны в Израиле началась 11 мая после того, как боевики ХАМАС выпустили сотни ракет по территории еврейского государства. Силы армии Израиля ответили точечными ударами, в ходе которых удалось ликвидировать главарей разведки террористов. В ходе ракетных обстрелов также погибли десятки мирных жителей.

Также ЦАХАЛ объявил о готовности начать наземную операцию после начала новой фазы войны в Израиле. Окончательное решение должен был утвердить глава Генштаба Авив Кохави.

Более того, МИД РФ поддержал Палестину и боевиков ХАМАС после начала новой фазы войны в Израиле. Еврейское государство якобы должно отказаться от попыток изменить статус Иерусалима и прекратить "поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях".