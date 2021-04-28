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События Сегодня, 19:0563
Откровения первой леди Елены Зеленской

Телеканал 1+1 опубликовал 14 мая большое интервью с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Судя по контексту, дата беседы - 9 мая. Посвящено же оно, очевидно, к двухлетию инаугурации президента, дата которой еще позже - 20 мая.

В ходе часовой беседы с ведущей Натальей Мосейчук, первая леди раскрыла ряд вопросов - рассказала, что думает о продаже своих сериалов в Россию, как относится к тому, что ее мужа называют клоуном, и о своем отношении к зигующим нацистам на День Победы в Киеве.

Собрали главное из откровений первой леди. 

Инаугурация Зеленского - как день свадьбы

Интервью началось с воспоминаний ведущей Натальи Мосейчук о дне инаугурации президента Зеленского в 2019 году. Ведущая призналась, что хорошо помнит этот день два года назад. В частности, она волновалась, так как Елена Зеленская выглядела опечаленной во время выступления Зеленского в Раде

В ответ Зеленская ответила, что "это было как день свадьбы", но печальной Елена себя не считала. "Невеста была сосредоточенной и взволнованной". По ее словам, это было важное событие, "и мы не знаем, что было важнее в нашей жизни".

"Твоя жизнь меняется навсегда. Твой муж стоит у трибуны Верховной рады и произносит инаугурационную речь..." Она признала, ей было интересно находиться в сессионном зале, в котором Леди Зе побывала в 2019 году впервые.

"Моим соседом был Леонид Макарович (Кравчук, - Ред.)  и он развлекал меня как мог, рассказывал много интересного. Я не была опечалена, я была взволнована", - говорит Елена

Елена Зеленская о видео, где Зе сбивает КАМАЗ

После воспоминаний об инаугурации, Мосейчук вспомнила, как в начале президентства супруга Зеленского становилась объектом хейта и поинтересовалась, можно ли привыкнуть к такому

"Некоторые считают, что расшатать мою нервную систему - значит расшатать нервную систему президента. Я могу порыдать, но это никак не повлияет на поведение моего мужа".

Она говорит, что читает о себе много "бреда" и призналась, что следит за тем, что пишут в комментариях. "Эмоционально расшатывает, потом успокаиваюсь", - объясняет Елена свое поведение после прочтения комментариев.

"В прошлом году, в январе, я удалила все соцсети со всех гаджетов, а через полгода зашла, нужно было что-то почитать. И поняла, что просто к этому надо относиться по-другому. Спокойнее. Чтобы понимать тенденции, что вспоминают, что еще помнят, и какие новые фейки появляются".

Она уточнила, что не привыкнет никогда к оскорблениям детей. "Критика даже бывает иногда правильной. Но когда касаются детей или родителей, с таким поведением я никогда не соглашусь, так нельзя делать".

Она прокомментировала предвыборное видео, где Зеленского сбивает КАМАЗ фразой "тут про оскорбления речи не может идти, это просто чернуха".

Обвинения в том, что Зеленский, якобы, является наркоманом, она считает бредом, но признала, что не испытывает ненависти к Порошенко после предвыборной кампании. "Вообще нет никаких глубоких эмоций", - объяснила она.

О своей "программе первой леди" и Марине Порошенко

Елена Зеленская призналась, что хочет начать традицию передачи дел между "первыми леди", отметив, что в случае с Мариной Порошенко она с ней не общалась, и ей ничего не передавали.

На вполне очевидно-возникающий вопрос, неужели в деле инклюзивного образования, которым так опекалась жена пятого президента, поставлена точка, Зеленская ответила пространно.

"В моем направлении, которое называется безбарьерность, инклюизивность есть. Нельзя сказать, что инклюизвность в образовании состоялась. Большинство школ не готовы к этим нововведениям. Впереди большая работа, сделано много и нужно сделать еще больше", - заявила первая леди без уточнений, что же именно сделано.

Она посетовала, что учителя не готовы к работе с детьми, имеющими особые потребности, а родители детей с инклюзиями не хотят отдавать детей в обыкновенные школы, на что Мосейчук привела пример Нидерландов, где для детей с особыми потребностями создают специальные школы, ведь такие детки требуют особого подхода в обучении. На это Елена Зеленская просто отрезала: "интересно".

Елена Зеленская рассказала, почему ее заинтересовал вопрос школьного питания. По ее словам, она как мама и жена озаботилась питанием детей в первую очередь. Она считает, что нормативы по питанию детей в школах  якобы устарели со времен СССР. "По таким устаревшим документам нельзя кормить детей в наше время", - заявила Зеленская.

За консультациями Елена обратилась к главному защитнику украинского борща Евгению Клопотенко. Тот якобы заявил ей, что в школах не могут готовить "нормальную еду", ведь в школах запрещено использование специй, детей запрещено кормить сырой сметаной (ее нужно кипятить и только потом поливать ею сырники)

На ремарку Мосейчук, что в ее время детей кормили бесплатно, Зеленская сказала, что и сейчас часть детей питается бесплатно. "Мы хотим, чтобы средний уровень питания в школах подрос, нужно сделать так, чтобы ребенок получал качественное питание, чтобы мог расти, не болеть, и мне кажется, школа может это дать" - говорит Елена Зеленская.

Дача и позолота

Мосейчук вспомнила публикацию журналиста-расследователя Михаила Ткача, который публиковал материал о том, что "вот уже 10 месяцев семья живет на президентской даче".

Зеленская ответила, что периодически заходит на страничку Ткача и читает, что он пишет. При этом в коннотациях первой леди пронеслись нотки легкого пренебрежения: "Он отчитывается каждый месяц. Это его волнует и это понятно", - говорит Елена. "Мне даже это полезно. Он пишет, во сколько президент выехал из ОП. Я могу свериться. Это хорошо, спасибо за его работу".

Она призналась, что не в восторге от жизни на президентской даче. "Это требования госохраны, мы не можем ничего с этим сделать". По ее словам, "сделать так, чтобы мы жили в своем жилье - не получается".

"Ко всему привыкаешь...", - вздохнув сказала Зеленская на вопрос Мосейчук о том, как ей живется в президентских апартаментах.

Она критически оценила "золотые люстры и мраморные ванны", которые она впервые увидела на государственной даче.

Она сказала, что на даче есть бассейн, "и у нас, наверное, не хватит денег его отремонтировать", проронила Зеленская, на что Мосейчук тут же поинтересовалась, неужели ремонт происходил за счет семьи Зеленских.

Леди Зе ответила, что им пришлось делать ремонт. По ее словам, "пришлось сбить позолоту и покрасить в более спокойные цвета". Такой декор привел к тому, что на президентской даче в принципе можно жить".

"Когда мы дачу оставим, там сможет жить другая президентская семья", - зачем-то заявила вполне очевидную вещь Зеленская. 

Примечательно, но ранее в одном из интервью муж Елены относился к президентской даче еще более аскетично:

"Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня - это все для экскурсий", - говорил Зеленский в одном из интервью.

Яичница для президента

"Часто спрашивают, делает ли что-то Зеленская своими руками", - интересуется Мосейчук, на что Зеленская ответила, что раньше готовила мало, а сейчас - еще меньше. По словам Елены, семья Зеленского питается в режиме "что дали, то и съели" и харчами, в общем-то, не перебирает. Например, в день интервью она ела лишь яичницу и салат.

"Нам готовят люди, и мы не спрашиваем, что у нас там. Что дали, то и съели. Но там не лобстеры, сегодня, например, была яичница и салат", - описала аскетический быт семьи Зеленских первая леди. "Если хочется детям "пундиков", я еду в магазин и готовлю им отдельно", - уточнила она.

О кортеже Зеленского, которого нет, но он есть

На вопрос Мосейчук о том, что в кортеже президента 40 машин (что является сознательным, или несознательным преувеличением, хотя президентский кортеж достаточно большой и его передвижение доставляет с блокировками дорог порой доставляет трудности другим участникам движения), она ответила, что этого нет, и она не знает, кто это придумал.

"Я даже общалась со службой внешней охраны, и спрашивала - "сколько" (машин в кортеже, - Ред)", - заявила Зеленская.

На это Мосейчук подколола собеседницу, что та могла бы обернуться и посчитать самостоятельно, а не интересоваться у охраны, на что Зеленская ответила, что в кортеже была якобы всего одна машина, что звучит, мягко говоря, странно.

О том, как Зеленский может долго терпеть и любит лезть на рожон

Зеленская рассказала, что ее муж может долго терпеть. По ее словам, он может принять решение об увольнении людей, но потом еще годами будет давать ему дополнительные шансы. Чтобы в конечном счете, спустя годы, расстаться с ними на всю жизнь.

После этого Наталья Мосейчук напомнила случай со "слугой народа" Николаем Тищенко, который не закрыл рестораны во время локдауна, пообещав в качестве компенсации накормить врачей или сделать что-то для армии. Ведущую возмутило то, что помощь врачам и военным нардепы воспринимают, как повинность.

"Поверите вы или нет, у нас в семье такая же реакция на все эти вещи", - сказала Елена Зеленская. При этом она уточнила, что "публично выступать и заявлять "это позор" и "так нельзя" - это не дело президента".

Далее ведущая рассказала, что смотрит сейчас сериал "Слуга народа", в частности момент, где герой, которого играл Владимир Зеленский попадает в тюрьму.

"Вы как жена чувствуете, что возле Владимира опасность?" - спросила Мосейчук.

"Возле него всегда опасность, он человек, который лезет на рожон", - ответила первая леди.

На уточняющий вопрос, готова ли она к тюрьме и суме, Елена Зеленская сказала, что такого не произойдет.

О влиянии на мужа, стиле и советах Леди Макрон

Елена Зеленская рассказала, что влияет на Владимира Зеленского, как на своего мужа, а не президента: "Я ему ничего не советую по его работе. Мне не хватает экспертности. Советы президенту я не даю вообще".

Также первая леди заявила, что всю свою одежду покупает на личные деньги, не за счет госбюджета. И что ей пришлось привыкать к деловым костюмам, а не джинсам.

"У меня есть консультант. У нас одна стилистка на двоих с Владимиром" - рассказала жена президента.

На вопрос о том, какую из первых леди она может назвать иконой стиля для себя, Елена Зеленская сказала, что не может кого-то выделить.

"Макронша - подсказала ведущая - Я запомнила крест на платье (во время недавнего визита Владимира Зеленского в Париж - Ред.). Это было что-то такое от мушкетеров".

"Это Луи Виттон - ответила Елена Зеленская. - Вообще она смелая женщина. Во время нашего общения она сказала: "Не обращайте внимание ни на кого. Это ваша жизнь и вам ее жить. Живите так, как вам удобно, как вам хочется. Не могу сказать, что я полностью живу так, как она мне посоветовала".

О переговорах с Путиным и мире на Донбассе

"Вас в первый раз, когда Владимир поехал смотреть в глаза Путину, не взяли?" - спросила Наталья Мосейчук (во время нормандской встечи в Париже в 2019 году - Ред.)

"Не то, что не взяли. На такие вещи с женами не ездят. Это рабочие переговоры, там нет места женам. Я и не хотела туда ехать" - ответила Елена Зеленская.

О Владимир Зеленском она сказал, что он тогда был, как натянутая струна, но он может с этим справиться.

"Вы верите, что он (президент - Ред.) принесет мир?" - спросила ведущая.

"Я очень хочу. И он очень хочет. Я верю" - ответила первая леди.

"И вы верите в украинский Донбасс?".

"Нужно верить. Это же наш Донбасс, да? Есть люди, которые живут тут и хотят вернуться. Есть люди, которые ждут там. Как с этим будет время покажет" - ответила Елена Зеленская.

О зиговании на День Победы в Киеве

Мосейчук поинтересовалась, как она относиться к зигованию радикалов на День Победы.

"Ну это провокация. Почему он в балаклаве? Тут важно понимать, кто и почему. Сегодня праздник ветеранов, в любом сенсе, всех ветеранов", - заявила Зеленская.

"Зачем в этот день раздражат друг друга - я никогда не пойму", - уточнила Зеленская, не объясняя, какой смысл она вкладывает, в ремарку "друг друга", ведь провокаций со стороны ветеранов в адрес нацистов 9 мая точно не было, нападки имели односторонний характер.

О стыде за Зеленского и о продаже сериалов в Россию

На вопрос бывает стыдно ли за мужа, она ответила "не знаю, за мужа не бывает стыдно", Мосейчук на это тут же парировала - "а за Президента?". На это Зеленская уже без раздумий выпалила "за президента вообще никогда" и махнула рукой.

"Я могу быть не очень счастлива от его действий или слов", - уточнила Зеленская.

Мосейчук отметила, что последнее время ее муж Владимир сильно изменился, намекая на его действия в рамках СНБО.

"Он всегда такой был. Действия, к которым готовились, стали видимыми", - считает Леди Зе. "Быть лояльным и улыбаться сил нет, но он не изменился", - отметила она.

Зеленская прокомментировала и упреки в том, что компания семьи Зеленских торгует с россиянами. Она описала механизм торговли.

"Много лет в Каннах весной проходит телевизионный рынок, и все продакшны едут туда, предоставляют свои продукты, общаются. И есть большие компании, которые могут купить твой контент, твои сериалы, программы и могут потом заниматься дистрибьюцией. Мы там много лет работаем со шведской компанией Эко Райтс. Продаются права, пакетами иногда, то есть по несколько продуктов сразу, компания, которая хочет продвинуть свой продукт на международный рынок, не должна бегать и всем его предлагать. Есть большие компании, которые этим потом занимаются" - объясняет Елена.

Такое объяснение подтолкнуло Мосейчук к недвусмысленным параллелям:

"То есть, в Херсоне вырастили огурцы, привезли их в Киев, продали на овощебазу, а она продает их в магазины, так?"

На это Зеленская ответила еще одной параллелью, в которой довольно прямо уточнила, как ей неприятно, что сериалы продаются в Россию

"Или вы, например, продали квартиру, а кто-то потом еще перепродал. Вы не можете быть недовольны тем, что ее потом перепродали другим", - говорит Зеленская

На намек, что есть и другая параллель - с Липецкой фабрикой, она ответила "я понимаю, это самое простое сравнение, и манипуляция в том, чтобы сделать проще. Можно под другим углом посмотреть на одно и то же дело, и будет выглядеть совсем по другому", - закончила Зеленская серию параллелей в вопросе продажи контента в РФ.

Зеленский и слово "клоун"

Елена Зеленская не видит ничего плохого в том, что ее мужа называют комиком, но она против того, чтобы Владимира называли "клоуном". "Люди, которые называют его клоуном хотят оскорбить целую профессию людей, которые много лет смешат людей в цирке".

То есть супруга президента по сути сказала, что те, кто называют ее мужа "клоуном" оскорбляют клоунов. 

Об отношении к Кривому Рогу

Зеленская считает, что к Кривому Рогу нельзя относиться поверхностно. "Во-первых, это казацкий регион, можно поспорить, кто еще больший украинец", - считает супруга Зеленского.

Она признала, что этот город русскоязычный. "Когда в 1953 году строили Криворожсталь, множество людей ехали туда со всего СССР. На каком языке они разговаривали? - На русском, так уж сложилось", - отметила она, тут же дав понять, что сама она росла в украиноязычной среде.

"Там, где я росла, у меня было множество соседей, которые разговаривали на украинском, и все было хорошо", - заявила Елена.

После несколько пессимистичной ремарки о том, что "так уж случилось", что регион русскоязычный, и оптимистичной про то, что "все было хорошо" с ее украиноязычными соседями, Зеленская вспомнила, что в общем-то делить людей по языковому признаку вовсе и не обязательно.

"Мы все разные, у нас много регионов, если будем искать разницу, ни до чего не дойдем. Нам надо искать то, что будет нас объединять", - заявила она.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленская, откровения, 7dniv, 7dnivinfo  
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