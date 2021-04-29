Писать заявление об отставке отказался Степанов

В парламент поступило представление главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля об отставке руководителя Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова.

Об этом вечером 14 мая сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - написала Туний.

Это означает, что Степанов отказался писать заявление по собственному желанию (как и писала "Страна"). А поэтому представление на увольнение подал премьер-министр.

Теперь все зависит от того, хватит ли за его отставку голосов в Раде. Вопрос, судя по всему, будут рассматривать уже на следующей неделе. Как мы писали, Степанов надеется на поддержку части фракции "Слуги народа". Точнее на то, что часть фракции не проголосует за его отставку и голосов не хватит.

Сам Степанов в эфире телеканала "Украина 24", комментируя отставку министров экономики и инфраструктуры и отвечая на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал.

Степанов также дал понять, что уйдет только если "на табло в Верховной Раде появилось 226 голосов за постановление о его отставке".

О том, что увольнение Степанова - вопрос практически решенный, говорили еще осенью. Об этом тогда говорили источники в Офисе президента. Однако с тех пор она так и не состоялась.