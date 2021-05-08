За решение оставить членов набсовета "Нафтогаза" еще на год послы G7 похвалили Кабмин Украины

Послы "Большой семерки" (G7) в Украине приветствуют достижение украинскими властями взаимопонимания с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в сообщении на странице послов в Твиттере.

"Послы G7 были рады услышать сегодня от Дениса Шмыгаля, что правительство достигло взаимопонимания с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз", что дает компании возможность двигаться дальше и сохраняет независимость корпоративного управления", - сказано в нем.

Также послы снова призвали Украину разработать законодательство, которые будет обеспечивать полное соответствие принципам Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению в соответствии с обязательствами Украины.

"Мы с нетерпением ждем выполнения этих обязательств и готовы продолжать поддержку этой реформы", - говорится в сообщении.