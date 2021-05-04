Как Киев отпразднует День Европы

15 мая в Украине отмечают День Европы.

Его дата приходится на третью субботу мая. Обычно в этот день проводят различные презентации на тему истории и культуры европейских стран, организовывают концерты, устраивают экскурсии и выставки.

В Киеве концепция Дня Европы в этом году звучит так: "Киев - столица "Дунайского Евросоюза".

Рассказываем, какие мероприятия можно будет посетить в столице сегодня.

08:00 - На Пейзажной Аллее запланированы экогонки на электроскутерах ScootKyiv. В соревнованиях будут участвовать киевляне, гости города, представители местной власти и посольств.

12:30 - Возле Министерства иностранных дел состоится официальная церемония открытия Дней Европы с участием представителей власти..

В течение дня на Михайловской площади пройдут праздничные мероприятия, встречи и общение с послами и консулами европейских государств. Все желающие смогут ознакомиться с культурой этих стран, насладиться выступлением европейских коллективов и виртуальными экскурсиями.

Также здесь разместят экспозицию, посвященную Дунаю, как основной речной артерии Европы. Неподалеку будут установлены информационные башни о странах-участниках празднований.

Вечером 15 и 16 мая киевляне смогут насладиться концертом симфонической музыки. В частности, прозвучит премьера композиции Ф. Якименко "На берегах Днепра" под управлением дирижера Кирилла Карабица.

До 16 мая в Киеве в рамках Дней Европы продлится международный фестиваль искусств Anne de Kyiv Fest. Место его проведения - Михайловская площадь, на отрезке улицы Владимирской (от Десятинного переулка до улицы Десятинной) и на улице Десятинной. Из-за этого движение транспорта будет ограничено.