"Цветочная луна" взойдет в мае

В мае можно будет наблюдать суперлуние, которое еще называют "цветочной луной".
Это полнолуние, которое выглядит особенно зрелищным.
Рассказываем, что это за явление, а также, когда еще ждать появления Суперлуны на небе.
Что такое Суперлуние
Суперлуние - это особое полнолуние, когда Луна кажется больше обычного, поскольку в это время она находится ближе к Земле.
"Cуперлуние" неофициальный термин, который чаще всего используют астрологи. Но и у астрономов есть определение Суперлуния. Это полнолуние в перигее (ближайшая к Земле точка орбиты Луны) в пределах 90% от ее максимального сближения с нашей планетой.
Согласно этому определению два Суперлуния в этом году уже прошли, еще два - впереди.
26 мая будет "Цветочная суперлуна". Цветочной ее называют, поскольку это полнолуние приходится на период весеннего цветения. Это будет самое крупное полнолуние года, когда спутник Земли приблизится к ней на расстояние 357 тыс км.
24 июня наступит "Клубничная суперлуна", то есть полнолуние, которое придется на период созревания урожая ягод.
Полнолуния в 2021 году
Традиция присваивать названия полнолуниям в течение года происходит из США. Там каждое полнолуние называют в соответствии с сезоном года.
Расписание полнолуний в 2021 году такое:
28 января - Волчья луна
27 февраля - Снежная луна
28 марта - Луна червей (Суперлуние)
27 апреля - Розовая луна (Суперлуние)
26 мая - Цветочная луна (Суперлуние)
24 июня - Клубничная луна (Суперлуние)
24 июля - Оленья луна
22 августа - Осетровая луна
21 сентября - Кукурузная луна
20 октября - Луна урожая
19 ноября - Бобровая луна
19 декабря - Холодная луна.