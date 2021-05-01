"Цветочная луна" взойдет в мае

В мае можно будет наблюдать суперлуние, которое еще называют "цветочной луной".

Это полнолуние, которое выглядит особенно зрелищным.

Рассказываем, что это за явление, а также, когда еще ждать появления Суперлуны на небе.

Что такое Суперлуние

Суперлуние - это особое полнолуние, когда Луна кажется больше обычного, поскольку в это время она находится ближе к Земле.

"Cуперлуние" неофициальный термин, который чаще всего используют астрологи. Но и у астрономов есть определение Суперлуния. Это полнолуние в перигее (ближайшая к Земле точка орбиты Луны) в пределах 90% от ее максимального сближения с нашей планетой.

Согласно этому определению два Суперлуния в этом году уже прошли, еще два - впереди.

26 мая будет "Цветочная суперлуна". Цветочной ее называют, поскольку это полнолуние приходится на период весеннего цветения. Это будет самое крупное полнолуние года, когда спутник Земли приблизится к ней на расстояние 357 тыс км.

24 июня наступит "Клубничная суперлуна", то есть полнолуние, которое придется на период созревания урожая ягод.

Полнолуния в 2021 году

Традиция присваивать названия полнолуниям в течение года происходит из США. Там каждое полнолуние называют в соответствии с сезоном года.

Расписание полнолуний в 2021 году такое:

28 января - Волчья луна

27 февраля - Снежная луна

28 марта - Луна червей (Суперлуние)

27 апреля - Розовая луна (Суперлуние)

26 мая - Цветочная луна (Суперлуние)

24 июня - Клубничная луна (Суперлуние)

24 июля - Оленья луна

22 августа - Осетровая луна

21 сентября - Кукурузная луна

20 октября - Луна урожая

19 ноября - Бобровая луна

19 декабря - Холодная луна.