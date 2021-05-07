Второй страной в мире которая посадила свой зонд на Марс стал Китай

Запущенный Китаем космический аппарат "Тяньвэнь-1" приземлился на поверхности Марса.

Об этом пишет агентство "Xinhua" со ссылкой на Национальное космическое управление.

Внутри "Тяньвэнь-1" находятся орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход. Его запустили из провинции Хайнань 23 июля 2020 года.

Аппарат достиг орбиты Красной планеты в феврале после почти семи месяцев путешествия в космосе и провел более двух месяцев, исследуя потенциальные места посадки.

Рано утром в субботу, 15 мая, "Тяньвэнь-1" начал снижаться и около 04:00 капсула, в которую входят посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км.

По данным агентства, посадка оказалась чрезвычайно сложной из-за отсутствия наземного контроля, корабль проводил ее автономно.

Впервые китайский космический аппарат совершил посадку на поверхность другой планеты. Китай стал второй после США страной, которая приступила к исследованию Марса. Зонд, запущенный совместно с Россией в 2011 году, не покинул орбиту Земли.