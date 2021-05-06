На Одесчине нашли потерявшуюся девочку

Ребенок сильно проголодался. На фотографии видно, как малышка сжимает в одной руке хлеб с колбасой.

В Одесской области четырехлетнюю Амину Витичак обнаружили спустя почти сутки после ее исчезновения.

Об этом в субботу, 15 мая сообщает в Telegram пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

"Совместными усилиями четырех районных подразделений полиции, близких к Малозименово, где пропала девочка, военнослужащих Нацгвардии, волонтеров и односельчан девочку нашли! Очень испуганную, голодную, но, к счастью, живую!" – говорится в сообщении.