Впервые с октября Польша открывает летние площадки кафе и ресторанов

Впервые за полгода в Польше кафе, бары и рестораны открывают свои летние площадки.

Также в стране отменили требование по обязательному ношению масок на улице в местах, где возможно соблюдать социальную дистанцию.

Об этом в субботу пишет Reuters.

Как сообщается, бары и рестораны снова могут обслуживать клиентов на открытом воздухе. Обслуживание клиентов в помещении должно возобновиться с 28 мая, но с определенными ограничениями. Отметим, что с октября заведения общепита могли подавать еду только на вынос.

За прошлый месяц количество новых случаев коронавируса в Польше резко сократилось, поэтому власти решили смягчать карантин в мае.

В пятницу в Польше было зарегистрировано 3288 новых случаев коронавируса. Например, 1 апреля, количество новых случаев в стране достигло 35 251.

Около 35,7% взрослых поляков получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 13,6% полностью вакцинированы, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.