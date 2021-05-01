Экс-вице-премьер Зубко утверждает, что не пользовался льготами и служебным жильем

Бывший вице-премьер-министр Геннадий Зубко после заявления президента Владимира Зеленского по результатам заседания СНБО рассказал, что никогда не пользовался льготами и служебным жильем.

Об этом он написал в Facebook.

"Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 кв метров (132,5 кв. метров жилых, 132,5 кв. метров подвальных) в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа. Может, для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня – нет. Ни 58 тысяч гривен в 2017 году, ни 69 тысяч гривен в 2020 году, ни 104 тысячи гривен в 2021 году за месяц", — написал он.

Поэтому Зубко рассказал, что "не ожидал услышать свою фамилию после заседания СНБО".

"Но быть публичным человеком - не только здорово, это еще и ответственность. И поэтому каждый из нас, государственных деятелей, кто агитирует за движение в Европу и внедрение европейских стандартов публичности, должен отвечать на публичные вопросы, в том числе - где живешь, и сколько тебе стоит. Я готов", — добавил он.







