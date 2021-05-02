В Киеве сразу же после старта сезона фонтанов в один из них налили моющее средство. Его пришлось отключить

В субботу, 15 мая, в Киеве, где стартовал сезон фонтанов, один из них пришлось отключить. Причиной этому стало то, что неизвестные налили в фонтан моющее средство.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook.

Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади (Подольский район столицы - Ред.). В результате работу фонтана пришлось остановить, специалистам придется полностью слить всю воду, провести работы по очищению и заново запустить работу фонтана.

"Городская власть призывает с уважением относиться к имуществу территориальной общины города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов", - говорится в сообщении.