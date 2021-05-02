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Произошла перестрелка на границе Азербайджана и Ирана

В субботу, 15 мая, на границе Азербайджана с Ираном произошла перестрелка между нарушителями разграничительной линии и сотрудниками пограничной службы, в результате погибли двое азербайджанских пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана.

Около 16:00 (15:00 по Киеву) трое неизвестных нарушили государственную границу в районе села Гендера Ярдымлинского района. После приказа пограничника остановиться они открыли огонь, бросили груз, который несли и попытались скрыться. На месте инцидента обнаружили 10 килограмм наркотиков.

В результате обстрела двое военнослужащих Азербайджана получили ранения, их эвакуировали в медицинское учреждение, но спасти старшего лейтенанта и младшего сержанта врачам не удалось. 

"Район, где произошел инцидент, был закрыт, а для воздушного контроля использовалась пограничная авиация. В результате проведенных оперативно-военных мероприятий по розыску нарушителей границы один из нарушителей границы задержан, поиск остальных продолжается. Принимаются меры по выявлению нарушителя границы, являющегося гражданином Ирана", - говорится в сообщении.

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