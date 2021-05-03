Торнадо в Китае убил 10 человек, более 300 раненых

В результате торнадо, который обрушился на центральный и восточный Китай, погибли люди и много разрушенных зданий.

Сегодня, 15 мая, официальные лица и государственные СМИ Китая сообщили, что в результате торнадо в центральном и восточном Китае погибло не менее 10 человек и более 300 получили ранения, сообщает Phys.

В заявлениях местных властей говорится, что шесть человек погибли в городе Ухань и четверо — в городе Шэнцзе, примерно в 400 километрах к востоку в провинции Цзянсу.

Торнадо впервые обрушился на Шэнцзе около 19:00, в пятницу, 14 мая. Информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что в пятницу были разрушены фабричные здания и повреждены объекты электроснабжения. Правительство города Сучжоу, которое курирует город, сообщило, что четыре человека погибли, а 149 человек получили легкие травмы. Шэнцзе находится недалеко от Шанхая на восточном побережье Китая.

Затем торнадо обрушился на Ухань в примерно 20:40. Скорость ветра достигала 86 километров в час. Торнадо разрушил более двух дюжин домов и вызвал отключение электроэнергии, затронувшее 26 600 домохозяйств, сообщает "Синьхуа". Правительство Уханя заявило, что шесть человек погибли и 218 получили ранения.

"Синьхуа" сообщает, что в Ухани обрушились 27 домов, а еще 130 были повреждены. По сообщению информационного агентства, также были повреждены навесы на стройплощадке и два крана, а из-за вышедших из строя линий электропередачи исчезло электричество.

Напоминаем, что Ухань — город, где был впервые обнаружен COVID-19 в конце 2019 года.