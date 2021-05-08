В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты

Сертификаты будут предоставлять определенные привилегии для вакцинированных и людей с иммунитетом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране готовы запустить ковидные сертификаты с 1 июля. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна — от ВОЗ, вторая — от ЕС, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно — это еще не решено", — заявил Ляшко.

По его словам, пока все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения. Параллельно c этим работает группа специалистов из Минздрава, НСЗУ и Минцифры, которая сотрудничает с ВОЗ и ЕС. Они нарабатывают технические моменты, которые сразу после введения в ЕС будут введены и в Украине.

"Что будет утверждено ВОЗ — то будет и у нас, что будет в Евросоюзе — то будет и у нас. С 1 июля мы готовы запустить такие сертификаты", — сказал Ляшко.

В Евросоюзе и Израиле заявили, что будут признавать прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ. Что касается вакцины от Sinovac, то она ждет разрешения ВОЗ, добавил главный санврач.

"Мы ожидали, что это разрешение будет уже в конце апреля, затем — в начале мая. В начале мая появилось одобрение только в отношении Sinopharm. По Sinovac еще ждем, просто технически эта проверка обычно занимает время. Но было заявление в середине апреля от руководителя отдела ВОЗ, что они подтверждают эффективность этих обеих китайских вакцин", — говорит Ляшко.