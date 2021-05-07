В космос еще 52 спутника Starlink отправит ракета-ветеран SpaceX

Это уже 15-я миссия ракеты Falcon 9 для SpaceX на данный момент в 2021 году.

Частная космическая компания запустит 52 спутника Starlink на одной из своих "рабочих лошадок", ракете Falcon 9, получившей название B1058. Также на борту будут находится наноспутник компании Tyvak и небольшой радиолокационный спутник компании Capella Space.

Старт запланирован 15 мая с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде на 18:54, по Североамериканскому восточному времени (1:54, 16 мая, по Киеву), сообщает Space

За запуском можно наблюдать в прямом эфире:

Это уже 15-я миссия Falcon 9 для SpaceX на данный момент в 2021 году. Миссия под названием Starlink 27 является третьей такой миссией, запущенной в этом месяце.

Компания SpaceX представила усовершенствованную версию своей ракеты Falcon 9 в 2018 году с намерением обеспечить возможность повторного ее использования. Добавив некоторые новые функции, которые позволят ракете-носителю лучше выдерживать нагрузки при запуске, компания заявила, что каждый Falcon 9 сможет летать от 10 до 100 раз с минимальным ремонтом между запусками.

Поскольку компания стремится заполнить околоземное пространство тысячами широкополосных спутников, она будет продолжать доводить Falcon 9 до предела возможностей, зарезервировав ракеты носители с наибольшим количеством полетов для своей программы Starlink.

SpaceX создала свою программу Starlink в надежде предоставить высокоскоростной доступ в Интернет для пользователей по всему миру и как средство для финансирования своих амбиций в области дальнего космоса. Услуга предназначена для пользователей в сельских или отдаленных районах, которые практически не имеют возможности подключения, хотя любой человек может ею воспользоваться.

На сегодняшний день компания запустила в космос более 1600 спутников.

Сегодняшний запуск знаменует собой 119-й полет ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX высотой 70 метров.

Ракета, настоящий космический ветеран, получившая название B1058, дебютировала в 2020 году, когда отправила в космос двух астронавтов NASA — Боба Бенкена и Дуга Херли. Находясь внутри капсулы Crew Dragon, дуэт отправился в двухмесячную миссию на Международную космическую станцию ​​в рамках испытательного полета Demo-2.

Если все пойдет по плану, B1058, после старта и выведения спутников на орбиту, через 9 минут приземлится на одном из двух кораблей-дронов SpaceX под названием "Конечно, я все еще люблю тебя". В случае успеха это станет 86-м возращением первой ступени ракеты-носителя с тех пор, как компания сделала это впервые в декабре 2015 года.

SpaceX уже приготовила свое новейшее спасательное судно под названием Shelia Bordelon. Судну поручено вернуть обтекатели полезной нагрузки после их падения на Землю. Обтекатели представляют собой защитный аппарат, похожий на ракушку, который защищает полезную нагрузку при выходе ракеты на орбиту.

Как только ракета достигает определенной высоты, части обтекателя сбрасываются, а затем падают обратно на Землю. С помощью бортового навигационного программного обеспечения и специальных парашютов эти две части мягко приземлятся в Атлантическом океане, где их подхватит Shelia Bordelon.