Участок земли с действующим вулканом продают в Исландии

В Исландии на продажу выставили участок земли полуострова Рейкьянес, где в марте начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль.

Власти страны готовы выделить деньги, чтобы сделать место извержения достопримечательностью.

Об этом сообщает Bloomberg.

Анна Тордис Гудмундсдоттир, одна из наследников, которые владеют фермерским хозяйством Храун, рассказала, что получила уже пару предложений на покупку участка с вулканом. На протяжении поколений земля принадлежала ее семье, однако она решила ее продать и хочет, чтобы здесь построили что-то для публики.

В свою очередь правительство Исландии готово выделить 70 млн крон (более 15 млн грн) для строительства инфраструктуры на этом участке, если его оставят открытым для публики.